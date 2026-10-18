Σημειώνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο Ολυμπιακός πέρασε από το Αγρίνιο επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Στο 17’ ο Ρόκα άνοιξε το σκορ και στο 73’ ο Τσικίνιο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός σημείωσε την πέμπτη συνεχή νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ματς ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυναμικά στο ματς και να βρίσκεται τρεις φορές στην περιοχή του Παναιτωλικού στα τρία πρώτα λεπτά.

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