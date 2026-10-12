Η Αναγέννηση ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι των ουραγών στη Super League 2. Η ομάδα της Καρδίτσα, στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε την Κυριακή (11/10), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, επικράτησε 3-0 της Ζακύνθου.

Ήταν η πρώτη φετινή νίκη για τους γηπεδούχους στο πρωτάθλημα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ματς μέχρι και το 84ο λεπτό ήταν 1-0 με γκολ του Μεντιέτα από το 48’. Σε εκείνο το σημείο ο Δρίτσας σημείωσε το 2-0, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η θεσσαλική ομάδα έφτασε στο τελικό σκορ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μεντιέτα.

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