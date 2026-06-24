O Δανός Τζέικομπ Νίστρουπ και ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι, αποτελούν τους δύο νέους προπονητές Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, καθώς οι ομάδες που πήραν τις δυο πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα ΑΕΚ και Ολυμπιακός διατήρησαν στην τεχνική τους ηγεσία τους πετυχημένους Μάρκο Νίκολιτς και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι προσδοκίες με την έλευση ενός νέου τεχνικού ηγέτη πως θ’ αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα της ομάδας, είναι πάντα μεγάλη, μέχρι την ώρα της… κρίσης, των επίσημων αγώνων δηλαδή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr