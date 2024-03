Ιδανικό ήταν το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Κατράνη με τη φανέλα της Ρεάλ Σολτ Λέικ στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ (2-1) μέσα στο Βανκούβερ επί των Γουάικαπς.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ, με θητεία στον Ατρόμητο, πέτυχε με φοβερό σουτ το νικητήριο γκολ στο 76ο λεπτό και γνώρισε την αποθέωση.

Katranis to the far post!

Another excellent team effort and @realsaltlake take the lead. pic.twitter.com/a6KxMU70vY

— Major League Soccer (@MLS) March 24, 2024

