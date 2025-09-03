Αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην 4η αγωνιστική, ενώ αρκετές είναι οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε ομάδες της Super League 2 και τη Super League.

Οι 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν θα δώσουν από τέσσερις αγώνες (δύο εντός και δύο εκτός έδρας) με διαφορετικούς αντιπάλους και στο τέλος θα προκύψει μία συνολική κατάταξη. Οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται κατευθείαν στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα δώσουν νοκ-άουτ αγώνες πλέι-οφ, για να συμπληρωθεί η οκτάδα.

Η League Phase θα ξεκινήσει το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου, με τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό να μην αγωνίζεται στην πρεμιέρα, λόγω υποχρεώσεων στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Athens Kallithea, η ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας με το Αιγάλεω και ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά με τον Λεβαδειακό, ενώ ο Άρης θα δοκιμαστεί στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Εκτός του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που θα γίνει την 4η αγωνιστική, στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό (2η), του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό (3η) και της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ (4η). Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα προστέθηκε μία 5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου) με τρία παιχνίδια, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Δείτε όλη την διαδικασία

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Βόλος

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Μαρκό – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Καβάλα

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

Παναιτωλικός – Άρης

Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η Αγωνιστική

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

Athens Kallithea – ΟΦΗ

Άρης – Μαρκό

Βόλος – Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Καβάλα – Κηφισιά

ΠΟΤ Ηρακλής – Ηλιούπολη

3η αγωνιστική

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – ΠΟΤ Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Αιγάλεω – Άρης

4η Αγωνιστική

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Άρης – ΠΑΟΚ

Βόλος – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Μαρκό – Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

5η Αγωνιστική

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό

Η συνέχεια της διοργάνωσης έχει ως εξής:

PLAY-OFF (6-8 Ιανουαρίου)

1. 5ος-12ος

2. 6ος-11ος

3. 7ος-10ος

4. 8ος-9ος

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (13-15 Ιανουαρίου)

1ος-Νικητής 4

2ος-Νικητής 3

3ος Νικητής 2

4ος-Νικητής 1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (2-4 & 10-12 Φεβρουαρίου)

Νικητής Προημιτελικού 1-Νικητής Προημιτελικού 4

Νικητής Προημιτελικού 2-Νικητής Προημιτελικού 3

ΤΕΛΙΚΟΣ – 25 Απριλίου 2006 – ΟΑΚΑ