Η 4η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις, ανάμεσά τους και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης!

Στις 21:00 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη λίγες μέρες μετά την ήττα του 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου η αποβολή του Ελουστόντο στο 15′ άλλαξε νωρίς τις ισορροπίες του αγώνα. Ο Άρης πηγαίνει στη Τούμπα με μια από τις πιο ευάλωτες άμυνες του πρωταθλήματος, έχοντας δεχθεί οκτώ γκολ μαζί με τον Λεβαδειακό, όμως έχει ιστορικά την ικανότητα να δυσκολεύει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο, με απόλυτη ισορροπία στα 14 τελευταία μεταξύ τους ματς. Ένα ντέρμπι με προβληματικές άμυνες και στις δύο πλευρές συνήθως δεν μένει κλειστό, και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ερώτημα της ημέρας.

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