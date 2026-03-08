Η 24η αγωνιστική της Super League κορυφώνεται σήμερα Κυριακή με τέσσερα παιχνίδια, όπου δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι τίτλου του Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στις 21:00 που κρίνει πολλά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι δύο μονομάχοι βρίσκονται ισόβαθμοι με 53 βαθμούς, με την Ένωση να είναι πλέον πρώτη με 56 μετά τη χθεσινή της νίκη επί της ΑΕΛ και να περιμένει το αποτέλεσμα στο Φάληρο. Το γήπεδο είναι sold out και το παιχνίδι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί θα κρίνει και την ψυχολογία των ομάδων εν όψει της τελικής ευθείας των πλέι οφ, όπου θα κριθεί ο τίτλος…