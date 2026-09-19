Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και «πέταξε» ακόμη δυο βαθμούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έριξε από την αρχή στη μάχη τον Μορόν, έμπνευση που αποδείχτηκε ατυχής. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης ήταν καταιγιστικός, αλλά αναποτελεσματικός. Ο «Γηραιός» στην επανάληψη βελτιώθηκε και πήρε την ισοπαλία με τον Βάλτερ Ματσάρι, που είναι υπό συνεχή αμφισβήτηση να αισθάνεται καλύτερα.

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