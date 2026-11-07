Νέα ένταση στο Μικρολίμανο, με τον Ηλία Αρμόδωρο να σπάει τη σιωπή του με μια ανάρτηση που τιτλοφορείται «ΑΛΜΑ ΕΜΠΡΟΣ». Ο παλαίμαχος αμυντικός, που φόρεσε τη φανέλα του Εθνικού οκτώ χρόνια, από το 1977 ως το 1985, εξαπολύει επίθεση στη σημερινή διοίκηση του Ερασιτέχνη και ζητά συσπείρωση των φιλάθλων. Το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος Ιωάννης Πατλάκας απάντησε, κάνοντας δημόσια πρόσκληση στον Αρμόδωρο.

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