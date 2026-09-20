Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και, μετά την εκτός έδρας επικράτηση κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά και την ιστορική μεσοβδόμαδη νίκη επί της Χόφενχαϊμ, θέλει να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία του, απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης που έχει μόλις έναν πόντο απέναντι στην ΑΕΚ.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα ο ΟΦΗ έχει πάρει τον έλεγχο κι επιχειρεί να περάσει την μπάλα στην περιοχή του Παπαδόπουλου. Οι σέντρες που γίνονται όμως απομακρύνονται.

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