Κάθε ΚΕΔ προσπαθεί να κάνει τους καλύτερους ορισμούς διαιτητών στα παιχνίδια έτσι ώστε να περιορίσει, να μετριάσει, τις αντιδράσεις των ομάδων. Αποτελεί πάγια τακτική η στήριξη στους πιο έμπειρους ρέφερι. Ωστόσο η επιτυχία της κρίνεται και από το ποσοστό των διαιτητών που «παράγει». Που ουσιαστικά δημιουργεί η ίδια με τους προβιβασμούς από τις κατώτερες κατηγορίες και τη διαχείριση που κάνει. Στον συγκεκριμένο τομέα ο Λανουά και οι συνεργάτες του έχουν αποτύχει παταγωδώς και το μέλλον είναι εξαιρετικά δυσοίωνο.

Το καλοκαίρι του 2025 η ΚΕΔ ανέβασε 6 διαιτητές στον σχετικό πίνακα της ανώτερης ποδοσφαιρικής επαγγελματικής κατηγορίας. Ο ένας εξ αυτών, ο Μιχάλης Ματσούκας, επέστρεψε. Είχε ήδη κάνει το «αγροτικό» του τη σεζόν 2023-2024 στην Super League 1. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει διαιτητεύσει 9 παιχνίδια στο τρέχον πρωτάθλημα και προετοιμάζεται για το ΟΦΗ-Ολυμπιακός. Όπως επισήμανα στο προχθεσινό θέμα, τα έχει πάει αρκετά καλά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τους υπόλοιπους.

