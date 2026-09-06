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Ένας διαιτητής που ξυπνά ευχάριστες μνήμες στην ΑΕΚ ανέλαβε να διευθύνει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στη League Phase του UEFA Champions League.
Μετά από 8 χρόνια, η Ένωση επέστρεψε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τρίτη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase (08/09, 19:45).
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