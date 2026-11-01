Αστέρας Τρίπολης Β’ και Πύργος, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και μοιράστηκαν από ένα βαθμό στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της δεύτερης μέρας για την 9η αγωνιστική της Super League 2.

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά και πίεσε από τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας ευκαιρίες για να προηγηθεί. Στο 33′ ο Κόλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ενώ στο 43′ η προσπάθεια του Κολιμάτση σταμάτησε σε αντίπαλο αμυντικό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

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