Η τέχνη του γκολ είναι σαν το… ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται, κάτι που αποδεικνύεται και στην περίπτωση του Τάσου Δουβίκα.

Ο διεθνής επιθετικός για λίγο καιρό ξαπόστασε, και ξανά προς τη δόξα τραβά.

Του πήρε λίγο χρόνο μέχρι να βρει τα πατήματά του στη Serie A, ωστόσο πλέον έχει πάρει το… όπλο του και «πυροβολεί» κατά ριπάς τις αντίπαλες εστίες.

Ο στράικερ της Κόμο βρήκε δίχτυα στο σημερινό εκτός έδρας ματς με τη Λέτσε, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην άνετη νίκη της ομάδας του.

Ο Δουβίκας διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 75ο λεπτό, όταν εκτέλεσε τον Φαλκόνε με μία επαφή, έπειτα από πάσα του Νίκο Παθ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το έβδομο τέρμα του Δουβίκα τη φετινή σεζόν σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, έχοντας καταγράψει παράλληλα και μία ασίστ.

🚨🇮🇹 | GOAL: TASOS DOUVIKAS MAKES IT THREE FOR COMO! Lecce 0-3 Como. pic.twitter.com/wVyvCrqwCF — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) December 27, 2025

Σε οτι αφορά στο παιχνίδι, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και «καθαρίζοντας» το ματς με άνεση.

Κομβική φυσιογνωμία για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Νίκο Παθ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα (20΄), μοίρασε ασίστ στον Έλληνα φορ και αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Κόμο, που με αυτό το τρίποντο, έφτασε τους 27 βαθμούς και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Την ίδια ώρα, σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε η Κάλιαρι, η οποία έφυγε νικήτρια από το Τορίνο με 2-1 απέναντι στην Τορίνο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Νίκολα Βλάσιτς στο 27’, όμως οι Πράτι και Σεμίχ Κιλίτσoϊ ολοκλήρωσαν την ανατροπή, χαρίζοντας στους Σαρδηνούς μια νίκη που τους ανέβασε στους 18 βαθμούς, στο -2 από την Τορίνο.

Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 27/12

Πίζα-Γιουβέντους 27/12

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Γιουβέντους 29

Κόμο 27

Μπολόνια 25 -15αγ.

Λάτσιο 23

Αταλάντα 22

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Ουντινέζε 21

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9 -17αγ.