Δύο βραδιές, δύο ημιτελικοί, ένας τελικός. Το Champions League ετοιμάζεται να αναδείξει τους δύο φιναλίστ που θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου, με τους επαναληπτικούς αγώνες να παίζονται σήμερα Τρίτη στο Λονδίνο και αύριο Τετάρτη στο Μόναχο.

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (Τρίτη 5/5, 22:00 | Α’ ματς: 1-1)

Στο Emirates Stadium, η Άρσεναλ καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να γράψει ιστορία: 20 χρόνια έχουν περάσει από τον τελευταίο της ευρωπαϊκό τελικό (2006). Οι Λονδρέζοι παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση, με 10 νίκες και 3 ισοπαλίες.

