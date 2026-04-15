Ο ορισμός του Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό επαναφέρει στο προσκήνιο ένα όνομα που στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά βίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το 2023, ο Τούρκος διαιτητής είχε δεχθεί άγρια επίθεση μετά το τέλος αγώνα στην Τουρκία, όταν ο τότε πρόεδρος της Ανκαραγκουτσού, Φαρούκ Κότσα, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα άτομα που τον χτύπησαν με κλωτσιές.