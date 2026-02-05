Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε τον Βέλγο διεθνή διαιτητή, Έρικ Λάμπρεχτς, να διευθύνει το κυριακάτικο (8/2, 21:00) μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής στη Super League.

Ο 41χρονος διαιτητής, από την κατηγορία elite της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζόκε ντε Βέιρντ, Κέβιν Τζον Μοντένι, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης και στο VAR θα είναι οι Νέιθαν Φρέντρερικ Βερμπούμεν, Σίμον Βαλέρε Μπουρντό.

Στο μεταξύ η ΚΕΔ όρισε τον Γερμανό διαιτητή, Σάσα Στέγκεμαν, να διευθύνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο 41χρονος διαιτητής ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA.

