Ο επικεφαλής της διαιτησίας στη FIFA βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο με τον Έλληνα ρέφερι.

Ο Άγγελος Ευαγγέλου επέστρεψε πριν από λίγες ημέρες, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην τελική φάση του Παγκοσμίου κυπέλλου των γυναικών. Η ιστορία άρχισε το Σάββατο στις 29 Αυγούστου όταν ταξίδεψε και έφτασε στην Πολωνία μαζί με τους υπόλοιπους ρέφερι, που συμμετείχαν στην κορυφαία διοργάνωση.

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