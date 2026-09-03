Με γερμανική σφυρίχτρα θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς ο Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στο ΟΚΑ την Κυριακή (21:30).

Ο elite διαιτητής θα έχει στο πλευρό του τους συμπατριώτες του Κέμπτερ και Κιμέγερ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μίλερ και Σιν. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του προγράμματος με τις δυο ομάδες να θέλουν να πάρουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι και ο Γερμανός διαιτητής έχει μεγάλη εμπειρία από ελληνικά ντέρμπι.

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