Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Συνέντευξη στην ισπανική «AS», έδωσε ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο, όπου μίλησε για τις καταγγελίες του πρώην άσου της ομάδας της Μαγνησίας Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τα δύο περσινά ματς των πλέι άουτ ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό τις οποίες μετά από λίγες μέρες ο Σουηδός μπακ ανασκεύασε λέγοντας πως παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του.

Ο Ισπανός προπονητής του Βόλου, που πέρσι εργαζόταν ως προπονητής στους Σερραίους στους εν λόγω αγώνες, τόνισε πως δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στις δύο αναμετρήσεις, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όλα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια αυτά ήταν «καθαρά».

Επισήμανε ακόμη πως είναι λογικό οι ομάδες στο τέλος της σεζόν να χαλαρώνουν και να χρησιμοποιούν νεαρούς παίκτες ώστε οι προπονητές να δοκιμάσουν πράγματα για την προετοιμασία, που ακολουθεί με τη λήξη της περιόδου.

Οι δηλώσεις του Χουαν Φεράντο στην «AS»

«Αυτό συμβαίνει συχνά. Ξεκινά μια φήμη, κάποιος την αναπαράγει και ήδη έχεις δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αλλά, κοίτα, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις αυτά τα πράγματα. Γι’ αυτό υπάρχουν η αστυνομία και το αρμόδιο αθλητικό όργανο. Σου το λέω γιατί συμμετείχα άμεσα σε εκείνο το ματς, που ήταν εναντίον του Πανσερραϊκού, και σε κανένα σημείο δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Δεν υπήρχαν συμφωνίες, δεν υπήρχε «εσύ θα βάλεις τρία, εγώ θα βάλω…», τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι αλήθεια ότι ήμασταν στο τέλος του πρωταθλήματος και ξέρεις τι γίνεται τότε; Πολλές ομάδες «χαλαρώνουν». Αρχίζεις να χρησιμοποιείς νεαρούς παίκτες για να δεις αν μπορούν να πάνε στην προετοιμασία, βάζεις έναν τερματοφύλακα που δεν έχει παίξει οχτώ μήνες και χρειάζεται λεπτά.

Και όταν κάνεις αυτές τις αλλαγές, παίρνεις τα αποτελέσματα που παίρνεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έγινε τίποτα περίεργο. Μπορώ να στο διαβεβαιώσω, γιατί ήμουν πλήρως εμπλεκόμενος. Αλλά ξέρεις πώς είναι. Είναι πολύ εύκολο να πεις «κάτι έγινε εκεί», «εκείνο το ματς…». Αυτά τα πράγματα θα συνεχίσουν να συμβαίνουν μέχρι να υπάρξει πλήρης συνείδηση. Κι όμως, πάντα θα υπάρχουν ένας, δύο ή τρεις που θα φερθούν άσχημα.

Στην πραγματικότητα, θα σου πω και κάτι ακόμη. Ξέρω χώρες και συλλόγους όπου πιέζουν τους παίκτες, δεν τους έχουν πληρώσει για μήνες και τους λένε: «Η μόνη λύση είναι να σας αφήσουμε να κερδίσετε ή να χάσετε». Και, φυσικά, ένας παίκτης με οικογένεια νιώθει ότι εκβιάζεται και υποκύπτει. Αλλά, επαναλαμβάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε απολύτως τίποτα. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια καταγγελία… μετά όμως πρέπει να την αποδείξεις».