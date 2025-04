Το καλοκαίρι του 2024 η Κρουζ Αζούλ εκταμίευσε περίπου 10.000.000 ευρώ για να αποκτήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, σε μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αμερικής, αρχικά από το Μεξικό και στη συνέχεια από τον έγκριτο δημοσιογράφο Τομ Μπόγκερτ, είναι ορατό το ενδεχόμενο ο διεθνής Έλληνας επιθετικός να μην μακροημερεύσει στη Liga MX.

Με βάση, λοιπόν, όσα αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ομάδες από το MLS έχουν στα μπλοκάκια τους τον 30χρονο φορ, που τη φετινή σεζόν μετράει εννέα γκολ και επτά ασίστ σε 27 εμφανίσεις με την Κρουζ Αζούλ, «γράφοντας» συνολικά περίπου 1500 αγωνιστικά λεπτά.

Θυμίζουμε ότι ο Γιακουμάκης έπαιξε στο MLS για σχεδόν 1,5 χρόνο φορώντας τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, με την οποία σημείωσε 24 τέρματα και μοίρασε πέντε ασίστ σε 43 παιχνίδια, με την αμερικανική ομάδα να τον αποκτάει τον Φεβρουάριο του 2023 από τη Σέλτικ βγάζοντας από τα ταμεία της ένα ποσό που φτάνει τα 4.000.000 ερυώ.

🚂 Sources: Cruz Azul forward Giorgos Giakoumakis could leave the club this summer. MLS clubs interested if so. @A_EsparzaOteo 1st.

Giakoumakis, 30, one to watch this summer.

Joined Cruz Azul from Atlanta United for $10.5m last year. Has 9g/7a in 1,500 mins. pic.twitter.com/ooQWdmtVAG

— Tom Bogert (@tombogert) April 5, 2025