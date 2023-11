Σε ένα σπουδαίο επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς ποιον είχε να ανταγωνιστεί για να το πετύχει, έφτασε ο Γιώργος Γιακουμάκης!

Ο Έλληνας σέντερ φορ ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος νεοφερμένος παίκτης στο MLS για το 2023, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Ίντερ Μαϊάμι τον περασμένο Ιούλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για να φτάσει φυσικά ως εκεί, ο Γιακουμάκης χρειάστηκε να πετύχει 17 γκολ σε λιγότερα από 1.800 λεπτά συμμετοχής, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ατλάντα, από την οποία αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες του αμερικανικού πρωταθλήματος δεν ήταν και τόσο… αντικειμενικοί, δίνοντας 35,54% στον Μέσι και 34,34% στον 28χρονο στράικερ. Το τελικό αποτέλεσμα βγήκε και από την ψηφοφορία των δημοσιογράφων, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, μεταξύ άλλων, να κερδίζει τον εν λόγω τίτλο με ποσοστό 45,78%, έναντι 27.28% του Αργεντινού σούπερ σταρ!

An immediate impact in the 🅰️.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod

— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023