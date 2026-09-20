Η ΑΕΚ τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, από όπου έφυγε τελικά νικήτρια με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Γιόβιτς στο 61′ (πέναλτι) και 88′, κατακτώντας το πρώτο της «διπλό» στην 5η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες, λόγω των αποβολών των Γιώργου Μύγα και Χάμζα Μεντίλ στις καθυστερήσεις, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα είδε γκολ του Φουρτάδο να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

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