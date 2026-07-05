Ο Γκαέλ Κακουτά ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα σε ηλικία 35 ετών, μετά τον αποκλεισμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από την Αγγλία στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με σκορ 2-1. Ο Κονγκολέζος επιθετικός μέσος, με 31 διεθνείς συμμετοχές στο ενεργητικό του, ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω Instagram, μιλώντας με έντονο συναίσθημα για το κλείσιμο ενός κύκλου δεκαεπτά ετών στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Κακουτά ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στις ακαδημίες της Λανς, πριν μετακομίσει στην Τσέλσι το 2007, σε ηλικία μόλις 16 ετών, σε μια μεταγραφή που προκάλεσε τότε μεγάλο θόρυβο και οδήγησε ακόμη και σε ποινή από τη FIFA προς τους Άγγλους λόγω παραβίασης συμβολαίου, ποινή που τελικά μειώθηκε κατόπιν έφεσης.

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