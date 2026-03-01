Εδώ δεν κατάλαβαν ότι ο Σιντόρης αθωώθηκε από την εισαγγελέα, αυτό θα πιάσουν; Κάτσε να σου πω τι έγινε, να γελάσεις και να παραδεχτείς τον Μάκη τον Γκαγκάτση.

Σε γυρίζω πίσω στην αίθουσα του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων. Εκεί, όπου την Παρασκευή είχαμε την εισαγγελική πρόταση και την αγόρευση κατηγορίας της πολιτικής αγωγής, δηλαδή της ΕΠΟ, για την υπόθεση της Κάρτας Υγείας.

Η ΕΠΟ είναι η θιγμένη της υπόθεσης, άλλωστε. Εκείνη ζημιώθηκε κατά 13 εκατ. ευρώ, ουχί το κράτος ή, οι πολίτες, εκείνοι δεν πλήρωσαν τίποτα.

Η ΕΠΟ, λοιπόν, έκανε το εξής. Ο δικηγόρος της απάλλαξε όλους τους κατηγορούμενους για τις περιόδους 2004-2010. Για την αρχική σύμβαση και την ανανέωση του 2007.

