Πρώτα το μπάσκετ. Έξι συλλήψεις τον Οκτώβριο. Τώρα σειρά έχει το ποδόσφαιρο. Και η αρχή έγινε από εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Από έναν έρανο…

Όλα ξεκίνησαν με αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών. Μια ΜΚΟ με έδρα την Κατερίνη μάζευε λεφτά για άρρωστα παιδιά. Το οργανωμένο έγκλημα της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, άνοιξε τους λογαριασμούς. Και βρήκε 74 παιδιά, 92 εκστρατείες, πάνω από 25 τράπεζες, μέσα σε οκτώ χρόνια. Με ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα έφτασαν στα παιδιά, θα το πει η δικαιοσύνη. Και πόσα έμειναν πίσω σε κουμπαράδες και μετρητά, επίσης. Ίδωμεν.

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