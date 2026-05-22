Η Μπράιτον σύμφωνα με όσα γράφει το BBC και είχαμε αναφέρει σχετικά, κλείδωσε την απόκτηση του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό.

«Ο Ζοάο Πέντρο Λουρέιρο ντα Κόστα, πιο γνωστός ως Κοστίνια, είναι η πρώτη μεταγραφή των «γλάρων» για την νέα περίοδο, στην προσπάθειά τους να ενισχύουν το δεξί άκρο της άμυνά τους», αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, που λέει ότι ο παίκτης τα βρήκε σε όλα με τους υπεύθυνους της Μπράιτον τους οποίους συνάντησε χθες (21/5) στο Λονδίνο. Μάλιστα παραθέτει και το βιογραφικό του παίκτη.

