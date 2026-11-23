Ανέβηκε το θερμόμετρο εν όψει ντέρμπι του αιωνίων αντιπάλων στο Κύπελλο.

Ο Ταμπόρδα και ο Νους έκλεψαν την παράσταση στα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής στη SL1. Ο Νίκολιτς έφαγε τη σκόνη τους. Το ίδιο έπαθε ο Τσιμεντερίδης με την εμφάνισή του στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Ηρακλής. Ακολουθούν καταϊδρωμένοι οι υπόλοιποι ρέφερι γιατί σχεδόν όλα τα ματς είχαν τα… θέματά τους.

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