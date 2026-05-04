Έχω διαβάσει και ακούσει πολλά μετά τη λήξη του αγώνα Πανσερραϊκός-ΑΕΛ (1-1). Τα περισσότερα βασίζονται σε λάθος στοιχεία. Αναφέρομαι φυσικά στη φάση που προκάλεσε ντόρο. Στο πέναλτι με το οποίο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Η όλη ιστορία πήρε διαστάσεις γιατί διαφώνησαν ο διαιτητής του αγώνα με τον διαιτητή VAR. Ο Βασίλης Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα μετά την επαφή της μπάλας με το χέρι του Ηλιάδη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος τον κάλεσε να δει ξανά τη φάση στο μόνιτορ. Ο διεθνής ρέφερι το έκανε, αλλά διατήρησε την αρχική του απόφαση. Αν ο Παπαδόπουλος δεν είχε κάνει παρέμβαση, ενδεχομένως να μην ασχολούμασταν τόσο πολύ με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr