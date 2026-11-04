Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε τον Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ για να διευθύνει το ντέρμπι στον Πειραιά μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ (8/11-21:00), για την 10η αγωνιστική της Super League.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής, της κατηγορίας Elite της UEFA, θα σφυρίξει για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες σε ντέρμπι των δύο αυτών ομάδων για το πρωτάθλημα!

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