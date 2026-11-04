Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε τον Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ για να διευθύνει το ντέρμπι στον Πειραιά μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ (8/11-21:00), για την 10η αγωνιστική της Super League.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής, της κατηγορίας Elite της UEFA, θα σφυρίξει για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες σε ντέρμπι των δύο αυτών ομάδων για το πρωτάθλημα!

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μαρτίνεθ #Ολυμπιακός #ΠΑΟΚ