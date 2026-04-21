Απόλυτα ικανοποιημένος αποχώρησε ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ από το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Τούρκος διαιτητής αισθάνθηκε άνετα στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (0-2) και σε αυτό έπαιξε ρόλο η συνάντησή του με γνωστά πρόσωπα.

Δεν ξέρω αν ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτό που έζησε αλλά σίγουρα το χάρηκε πολύ. Συνήθως οι ρέφερι είναι διαβασμένοι πριν διαιτητεύσουν ένα παιχνίδι. Προσπαθούν να μάθουν διάφορα στοιχεία για τις ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές, τα γήπεδα, τη συμπεριφορά των οπαδών. Ειδικά όταν πρόκειται να αγωνιστούν σε άλλη χώρα. Ο Μελέρ σίγουρα είχε μελετήσει ορισμένα πράγματα πριν διευθύνει το τελευταίο στην ιστορία ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

