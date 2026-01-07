Ο ΠΑΟΚ, με τη σφραγίδα του νεαρού τερματοφύλακα Δημήτρη Μοναστηρλή, πήρε στα πέναλτι 5-4 την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου σε βάρος του Ατρόμητου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για μια θέση στην τετράδα. Στην κανονική του διάρκεια, ο 90λεπτος αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 και το παιχνίδι με βάση την προκήρυξη της διοργάνωσης πήγε κατευθείαν στα πέναλτι, εκεί όπου ο 21χρονος Μοναστηρλής έπιασε το 10ο που εκτελέστηκε στη διαδικασία και σφράγισε το εισιτήριο στον «Δικέφαλο του Βορρά», μέσα σε αποθέωση.

