Οι ορισμοί των ρέφερι στα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής έχουν αρκετό ενδιαφέρον.

Θα αρχίσω με την επιλογή του Λανουά να μην ορίσει τον Πολυχρόνη και τον Τζήλο μετά τα όσα έγιναν στο παιχνίδι Βόλος-ΑΕΚ (1-2). Τους τιμωρεί με τον τρόπο του. Σύντομα θα τους δούμε ξανά. «Ψυγεία» και κουραφέξαλα δεν υπάρχουν με αυτή την ΚΕΔ. Τους κρατάει για μία, το πολύ δύο αγωνιστικές, στον… πάγκο και τους επαναφέρει. Σαν να μη συνέβη τίποτα. Πήρε η ΑΕΚ τους τρεις βαθμούς στο Πανθεσσαλικό; Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.

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