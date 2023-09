Κάτοχος ενός σπουδαίου ρεκόρ, είναι εδώ και λίγες ώρες ο Νεϊμάρ.

Σχεδόν εννέα μήνες αφότου ισοφάρισε τον θρυλικό Πελέ στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της «σελεσάο», καθώς σκόραρε δις στην αναμέτρηση με την Βολιβία, που έγινε τα ξημερώματα στην πόλη Μπέλεμ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου 2026. Τα υπόλοιπα τέρματα της Βραζιλίας, σημείωσαν οι Ροντρίγκο (24`, 53`), Ραφίνια (47`), ενώ για τους φιλοξενούμενους μείωσε ο Αμπρέγκο (78`).

Για να φθάσει στο ιστορικό ρεκόρ, ο κορυφαίος Βραζιλιάνος επιθετικός, χρειάσθηκε να… χάσει πέναλτι στο 17ο λεπτό του αγώνα. Όμως στην συνέχεια, αποδείχθηκε πιο εύστοχος και σκόραρε στο 61` και στις καθυστερήσεις, φθάνοντας τα 79 τέρματα σε 125 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής ομάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν έxω λόγια. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φθάσω σε αυτό το ρεκόρ. Θέλω να πω ότι το ρεκόρ δεν σημαίνει πως είμαι καλύτερος από τον Πελέ, όπως από κανέναν άλλον παίκτη στην εθνική», σχολίασε ο 31χρονος άσος και πρόσθεσε:

«Πάντα θέλω να γράφω το όνομά μου στην Ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας. Και σήμερα, αυτό έκανα».

Neymar’s record-breaking goal for Brazil 😊 What a moment for him 👏 #Morocco Medvedev Valverde Jackie Chan Romeo Lavia Nigeria Riot World Cup Nengi Alcaraz pic.twitter.com/3IK71WO2ae

— Kcee Emmanuel (@KceeEmmanuel3) September 9, 2023