Οι Έλληνες διαιτητές ενήργησαν, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο κανονισμός, που άλλαξε μετά την ιστορική φάση με πρωταγωνιστή τον Κουκουρέγια.

Γελάω πολύ από το πρωί. Απλά δεν είχα τον χρόνο να γράψω νωρίτερα όσα θα διαβάσετε παρακάτω. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Κηφισιά επικρατεί παροξυσμός. Για την φάση που καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων στο χέρι του Αντόνισε. Ο Ματσούκας σωστά έδειξε την άσπρη βούλα.

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