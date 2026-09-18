Ο Πανιώνιος ενισχύει την επιθετική του γραμμή καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Ισπανού Ρουμπέν Σομπρίνο, γεννημένος την 1η Ιουνίου 1992 και ύψους 1,85 μ.

Ο 34χρονος επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το 2015 αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, από την οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός στις Πονφεραντίνα και Τζιρόνα. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Αλαβές και Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το Copa del Rey.

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