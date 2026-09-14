Ο Πανθρακικός επικράτησε με 2-0 του ΠΑΟΚ Β’ στο ΔΑΚ Κομοτηνής, σε ένα παιχνίδι με λιγοστές ευκαιρίες για τη 2η αγωνιστική της Super League 2.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους δίχως επιτυχία, με το παιχνίδι να χαρακτηρίζεται από πολλά λάθη εκατέρωθεν και μονομαχίες στον χώρο του κέντρου. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άρχισαν να παίρνουν πρώτοι πρωτοβουλίες για τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργώντας προϋποθέσεις από στημένες φάσεις, που δεν ανησύχησαν ωστόσο τον Νικολακούλη.

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