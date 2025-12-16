Ο ΠΑΟΚ επιδιώκει την ενίσχυση της γραμμής κρούσης και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ!

Το συμβόλαιο του Σουηδού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου, γεγονός που τον καθιστά ελεύθερο να υπογράψει όπου επιθυμεί. Η κινητικότητα στη θέση του σέντερ φορ για τον ΠΑΟΚ συνδέεται με την πιθανή αποχώρηση του Φιόντορ Τσάλοφ, κάτι που ανοίγει χώρο για νέα προσθήκη στην επίθεση.

Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό. Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε εννέα παιχνίδια με τους «πράσινους», σημειώνοντας ένα γκολ στη Super League. Συνολικά, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει καταγράψει 60 συμμετοχές και 16 τέρματα.

Η εμπειρία του στο ελληνικό πρωτάθλημα καθιστά τον Σουηδό φορ λύση που μπορεί να προσφέρει άμεσα στον ΠΑΟΚ.