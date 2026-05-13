Ο «τελικός» παραμονής στη Super League 1 ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πανσερραϊκό (1-0) ανέδειξε νικητές τους Αρκάδες. Ο Παπαπέτρου ολοκλήρωσε το ματς με απόλυτη επιτυχία, κάνοντας τρεις αποβολές!

Η σημαντική αναμέτρηση κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στη φάση του 17ου λεπτού. Ο Ομεογκά έκανε διπλό μαρκάρισμα στον Κετού και αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Ο Τάσος Παπαπέτρου σφύριξε αμέσως το φάουλ και στη συνέχεια επικοινώνησε με τα υπόλοιπα μέλη της διαιτητικής ομάδας (βοηθούς και τέταρτο διαιτητή). Ήθελε να είναι απόλυτα σίγουρος για το χρώμα της κάρτας λόγω της κρισιμότητας του ματς. Γι’ αυτό τον λόγο καθυστέρησε να πάρει την τελική απόφαση.

