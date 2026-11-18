Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Τάσο Παπαπέτρου να σφυρίζει στο Παναθηναϊκός-ΟΦΗ, έχοντας τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη στο VAR.

Από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Ηρακλής ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, στο Καλαμάτα-ΑΕΚ θα βρίσκεται ο Μιχάλης Ματσούκας, ενώ το ΠΑΟΚ-Κηφισιά θα διευθύνει ο Θανάσης Τζήλος.

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