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Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Τάσο Παπαπέτρου να σφυρίζει στο Παναθηναϊκός-ΟΦΗ, έχοντας τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη στο VAR.
Από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Ηρακλής ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, στο Καλαμάτα-ΑΕΚ θα βρίσκεται ο Μιχάλης Ματσούκας, ενώ το ΠΑΟΚ-Κηφισιά θα διευθύνει ο Θανάσης Τζήλος.
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