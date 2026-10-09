Έντονο προβληματισμό προκαλεί και ο ορισμός του Τσακαλίδη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση μετά την εμφάνιση του την προηγούμενη αγωνιστική.

Το ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ αποτελεί την μεγάλη ευκαιρία του Γιώργου Κόκκινου να δείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στον πίνακα της SL1 στον οποίο ανέβηκε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση, πράγμα που του εύχομαι, αυτομάτως ανεβαίνει επίπεδο. Όμως στην αντίθετη κινδυνεύει να …καεί. Πρόωρα χωρίς δική του ευθύνη.

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