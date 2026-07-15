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Ο Αστέρας Καισαριανής εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Κοινοποιούμε την επίσημη επιστολή του μέχρι σήμερα χορηγού μας, Χρήστου Πρίτσα, με την οποία γνωστοποιεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα μας μετά από 5 χρόνια συνεχούς και πολύπλευρης προσφοράς.
Ένας μεγάλος κύκλος επιτυχιών, γεμάτος προσπάθεια, ανόδους και τίτλους, φτάνει στο τέλος του».
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