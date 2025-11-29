Αδιανόητες καταστάσεις εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στο Μαρκόπουλο, όπου η Μαρκό συνέχισε την ξέφρενη πορεία της στη Superleague 2, κερδίζοντας εμφατικά με 3-0 το Αιγάλεω, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 14ο λεπτό.

Το αγωνιστικό βέβαια περνάει εντελώς σε δεύτερη μοίρα, μπροστά σε όσα συνέβησαν κατά την ανάπαυλα του αγώνα και έρχονται να στιγματίσουν ακόμη περισσότερο την πολύπαθη Superleague 2.

Γιατί τα σκηνικά που έλαβαν χώρα στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων δεν έχουν καμία σχέση με ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Πρόεδρος του «Σίτι», Αχιλλέας Καραχάλιος, όντας έξαλλος για την εικόνα της ομάδας του, χαστούκισε τον γκολκίπερ Ηλία Κυρίτση!

Ένα σκηνικό που σόκαρε τους πάντες στα αποδυτήρια, άμεσα έσπευσαν ο προπονητής, αλλά και ο άνθρωπος που τον συνόδευε για να τον απομακρύνουν, ενώ οι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο πλευρό του συμπαίκτη τους που ήταν σοκαρισμένος.

Παρά ταύτα, ο Κυρίτσης αγωνίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στην προεδρική απαίτηση να γίνει αλλαγή, με τον Πρόεδρο του Αιγάλεω να αποχωρεί από το γήπεδο μετά το συμβάν, και τον κόουτς Βελιτζέλο να υποβάλει την παραίτησή του!

Στη Συνέντευξη Τύπου ο πρώην πλέον προπονητής του «Σίτι», θέλοντας να δικαιολογήσει την απόφασή του να παραιτηθεί, αρκέστηκε να πει ότι «Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν είναι της παρούσης να αναφερθούν, αλλά εμένα δεν μου ταιριάζουν σαν άνθρωπο.

Δεν μου ταιριάζουν σαν θεσμική θέση στην ομάδα του Αιγάλεω. Εγώ σήμερα σταματάω από το Αιγάλεω, γιατί όσο και να θέλω να βοηθήσω, υπάρχουν καθημερινά πράγματα, που δεν βοηθούν στην εξέλιξη αυτής της ομάδας».

Φυσικά θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από την ομάδα, ενώ αναμένονται και οι πιθανές νομικές κινήσεις του το επόμενο διάστημα.

