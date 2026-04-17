Όσο περνούν οι ημέρες ενώνονται τα κομμάτια του παζλ που αφορούν τους ορισμούς των διαιτητών στον τελικό του κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ.

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος βγήκε από το κάδρο. Δεν θα έχει κανένα απολύτως ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διεθνής διαιτητής δήλωσε κώλυμα καθώς την επόμενη Παρασκευή θα διαιτητεύσει σημαντικό αγώνα στο Ντουμπάι μετά από σχετική πρόσκληση. Θα αναχωρήσει την Τετάρτη, που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής των play outs που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

