Για μία ακόμη φορά το ρεπορτάζ της στήλης επιβεβαιώνεται σε ποσοστό 100%. Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Στις 3 Ιουνίου έγραψα ότι ο Τάσος Σιδηρόπουλος καρατομήθηκε από την ΚΕΔ. Ότι δεν επρόκειτο για κοινή συμφωνία των δύο πλευρών. Παρέθεσα όλο το παρασκήνιο, με λεπτομέρειες, κόντρα σε μία δήλωση, που φέρεται να έκανε ο πρώην διεθνής ρέφερι. Σύμφωνα με την οποία, υποτίθεται ότι προγραμμάτισε, σε συνεννόηση με την επιτροπή διαιτησίας, να σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι Βέλγιο-Τυνησία (5-0), που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου. Μπούρδες…

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