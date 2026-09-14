«Συγχαρητήρια» στην ΚΕΔ για μία ακόμη επιλογή ξένου ρέφερι στο δεύτερο χρονικά ντέρμπι της SL1.

Πριν από μία εβδομάδα είχαμε τον Τσβάιερ. Τον Γερμανό, που δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Τη σκυτάλη πήρε ο Ιταλός. Ο Κολόμπο. Ο συνεπώνυμος του Χριστόφορου, που μάλλον ωχριά μπροστά του. Ο Ιταλός θαλασσοπόρος πέρασε στην ιστορία για την ανακάλυψη της Αμερικής. Ο Αντρέα, ο δικός μου συνονόματος και συμπατριώτης του Κολόμβου, ανακάλυψε φοβερά και τρομερά πράγματα στο ντέρμπι της Σαλόνικα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr