Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά μια από τις πιο επιβλητικές και επιδραστικές μορφές του. Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που δεν μετριέται μόνο σε τίτλους και νίκες, αλλά σε ιδέες, τόλμη και προσωπικότητα. Ένας προπονητής με ευρωπαϊκή παιδεία, πειθαρχία και ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό όραμα, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.

Η κηδεία του, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kavalanews.gr θα γίνει σήμερα στις 4μμ στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.

Γεννημένος στην Καβάλα το 1938, ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής από τον Ηρακλή Καβάλας, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να κλείσει πρόωρα την καριέρα του. Δεν εγκατέλειψε, όμως, το ποδόσφαιρο. Το υπηρέτησε από άλλο μετερίζι. Στα 34 του χρόνια μπήκε στους πάγκους και σύντομα βρέθηκε στη Γερμανία, στη σχολή προπονητών της Κολωνίας, ως ο πρώτος Έλληνας που απέκτησε το περίφημο δίπλωμα υπό την καθοδήγηση του Χένες Βαϊσβάιλερ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr