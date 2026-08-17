Ο Βόλος εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας με 3-1 τον Ηρακλή στις Σέρρες.

Οι Βολιώτες παρουσιάστηκαν πιο αποτελεσματικοί και εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά λάθη των «κυανόλευκων», οι οποίοι είχαν καλή εικόνα και δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε εξαιρετικό ρυθμό, φάσεις και τρία γκολ. Ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 22’, όταν ο Κάτσικας εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του Ηρακλή και με κεφαλιά έκανε το 0-1. Χαρακτηριστικό είναι το ότι δεν πανηγύρισε απέναντι στην πρώην ομάδα του.

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