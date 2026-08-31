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Η Κηφισιά διαμαρτυρήθηκε γιατί ο Κοϊτά δεν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 21ο λεπτό. Για το φάουλ στον Πόμπο. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Φωτιάς έκρινε ότι το κράτημα του παίκτη της ΑΕΚ προς τον αντίπαλό του δεν ήταν παρατεταμένο. Το αξιολόγησε ως στιγμιαίο. Επίσης ότι ο Πόμπο δεν έπεσε από αυτό.

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