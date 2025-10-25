Ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος αναμετρώνται στην Κρήτη. Οι δύο ομάδες αναζητούν βαθμούς στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League.

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-1 (Cosmote Sport 1)

Γκολ: 15′ Σαλσίδο (ΟΦΗ), 34′ Γιουμπιτάνα (Ατρόμητος)

Κίτρινες κάρτες: Μίχρολ

Κόκκινες κάρτες:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λιούις, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Νέιρα, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μίχρολ, Μουτουσάμι, Μπάκου, Τσαντίλας, Γιουμπιτάνα.

